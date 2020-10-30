Китайцев решили пересчитать

В Китае началась перепись населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Седьмая в истории страны кампания продлится до 10 декабря, в ней задействованы семь миллионов человек, каждый сотрудник должен зарегистрировать около 250 человек. Помимо непосредственно китайцев, власти решили пересчитать всех проживающих в стране иностранцев, за исключением туристов и лиц в краткосрочной командировке. Также в перепись попадут проживающие за границей китайские студенты и командированные на работу сотрудники.

По данным на конец 2019 года, численность населения КНР без учета Гонконга, Макао и Тайваня превысила 1,4 миллиарда человек.