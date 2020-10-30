ВС Армении обстреляли азербайджанские подразделения в Товузе, Кедабеке и Губадлы

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана», - говорится в сообщении.