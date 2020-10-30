Партия власти уверенно побеждает на выборах в Грузии

Партия власти «Грузинская мечта» набирает 49,32% на парламентских выборах в Грузии. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 58,54% участков.

У оппозиционного блока «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — 25,94%.

В парламент также проходят партии «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Гражданин».

Партия «Единая Грузия» экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе не преодолевает барьер в один процент. Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов. Оппозиция отказывается признавать итоги выборов.