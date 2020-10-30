В Молдавии выбирают президента
В Молдавии сегодня проходят президентские выборы. В 7 утра открылись все избирательные участки в стране, сообщает Point.md.
Центральная избирательная комиссия сообщает, что по всем участкам избирателям будут выдавать медицинские маски. Также на избирательных участках будут использованы 240 сканеров для упрощения процедуры регистрации избирателей.
Гражданам придется сделать выбор между восемью кандидатами: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванов, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.