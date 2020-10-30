Глава МИД Ирана так и сказал о Карабахе: «Вывести оккупационные войска»

В интервью IRIB Зариф отметил, что с самого начала напряженности в нагорно- карабах ском регионе Иран ведет переговоры с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.

«Мы считаем, что война нанесет наибольший ущерб странам региона, и поэтому эти страны могут в наибольшей степени повлиять на прекращение войны. В этом контексте мы ведем переговоры», - сказал он, отметив, что инициатива Ирана не пытается конкурировать с другими механизмами урегулирования, такими как МГ ОБСЕ.

«Одна из важных особенностей нашего плана заключается в том, что он не относится исключительно к временному прекращению огня, а скорее направлен на решение разногласий на основе рамок, которые начнутся с приверженности обеих сторон некоторым принципам, а затем будут реализованы другие меры, в частности вывод оккупационных войск со всех оккупированных территорий», - сказал он.

Он отметил, что заместитель министра иностранных дел Арагчи предложил план Азербайджану, Армении, России и Турции, и Тегеран сейчас ожидает ответа этих стран на свою инициативу.