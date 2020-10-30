В России новый рекорд по заражению коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 18 665, это максимум за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 636 781, передает ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 245 против 334 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 235 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.