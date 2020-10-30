После уничтожения несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках боевых действий. Вечером 31 октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем», - говорится в сообщении.