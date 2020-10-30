Приукрасить поражение наш комментарий
Самую парадоксальную и в то же время хирургически точную характеристику Минской группы ОБСЕ, занимавшейся в течение 28 лет (‼!) урегулированием карабахского конфликта, выдал репортер телеканала Fox News, заявивший после срыва одного из раундов переговоров: «Дипломатия редко предотвращает войны, но иногда ей удается предотвратить мир…»
Судя по всему, успешное продвижение азербайджанской армии, спровоцированное двадцатью восемью годами «предотвращенного мира», стало для Армении полной неожиданностью. Да и как иначе?
Армянский мир слишком пропитался атмосферой беспредметной дипломатической говорильни, услужливо преподносившейся подконтрольными Еревану средствами массовой информации как «поиск мирных путей разрешения проблемы Нагорного Карабаха».
Но как только до руководителей Армении и их «карабахских» сателлитов дошло, что контроль над ситуацией полностью утрачен, что из дипломатических словарей скоро исчезнет термин «оккупированные Арменией территории», а на освобожденные от оккупантов земли вернутся свыше миллиона изгнанных азербайджанцев, как армянские пропагандисты, стремясь сохранить поддержку немногочисленных союзников, начали шпиговать мантру об угрозе нового геноцида, нависшей над многострадальным армянским народом, точечными сообщениями об успехах вооруженных сил Армении в противостоянии «азербайджанскому агрессору».
Однако выступивший вчера с обзором ситуации представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на сей раз воздержался от пропагандистских штампов и обрисовал, по сути дела, реальную ситуацию, сложившуюся на линии огня и повергшую в уныние армянских журналистов, которые пришли на брифинг с надеждой услышать о победах своих соотечественников на поле брани.
Чтобы понять глубину разочарования армянской прессы, приведу полный текст выступления Ованнисяна:
«Армянские вооруженные силы улучшили свои позиции на юге и юго-востоке Карабаха. Но азербайджанская армия улучшила позиции на центральном направлении. Сегодня утром азербайджанская армия продолжила атакующие действия практически по всей линии фронта. Интенсивность боев была не слишком велика, однако противник активно атаковал. В частности, на центральном направлении ВС Азербайджана бросили на армянские позиции большие силы пехоты, бронетехники и артиллерии. Одновременно они обстреливали город Мартуни. В результате вооруженным силам Азербайджана удалось добиться определенного успеха и позиционных изменений.
Наоборот – на юге и юго-востоке в отдельных локальных боях (!) армянские военные смогли взять у противника некоторые (?!) позиции и обеспечить определенное (?) продвижение…».
Полагаю, необязательно иметь обрамленный в рамку диплом выпускника академии Генштаба, чтобы, ознакомившись с представленной на брифинге в Ереване информацией армянского Минобороны, понять, какая из сторон в армяно-азербайджанском противостоянии владеет стратегической инициативой, и во что эта инициатива может вылиться в ближайшие дни.
Что же касается позиции Министерства обороны Азербайджана, то в этом ведомстве хорошо понимают, какую важность для противника может иметь любая, даже самая незначительная информация. А потому вообще не комментируют боевые действия в Нагорном Карабахе, ограничиваясь предельно короткими и расплывчатыми формулировками. Зачем комментировать успехи? Слова военным нужны для того, чтобы приуменьшить либо приукрасить поражения. Свежий перл от Ованнисяна: «Наше положение – не прекрасное, но и не катастрофическое». Вы что-нибудь понимаете из слов нашего героя Арцруна?
Ну как тут не вспомнить великие слова великого Черчилля: «Когда орлы молчат, болтают попугаи».