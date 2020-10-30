Айдын Керимов, отдел политики 13:20

Самую парадоксальную и в то же время хирургически точную характеристику Минской группы ОБСЕ, занимавшейся в течение 28 лет (‼!) урегулированием карабахского конфликта, выдал репортер телеканала Fox News, заявивший после срыва одного из раундов переговоров: «Дипломатия редко предотвращает войны, но иногда ей удается предотвратить мир…» Судя по всему, успешное продвижение азербайджанской армии, спровоцированное двадцатью восемью годами «предотвращенного мира», стало для Армении полной неожиданностью. Да и как иначе?

Армянский мир слишком пропитался атмосферой беспредметной дипломатической говорильни, услужливо преподносившейся подконтрольными Еревану средствами массовой информации как «поиск мирных путей разрешения проблемы Нагорного Карабаха». Но как только до руководителей Армении и их «карабахских» сателлитов дошло, что контроль над ситуацией полностью утрачен, что из дипломатических словарей скоро исчезнет термин «оккупированные Арменией территории», а на освобожденные от оккупантов земли вернутся свыше миллиона изгнанных азербайджанцев, как армянские пропагандисты, стремясь сохранить поддержку немногочисленных союзников, начали шпиговать мантру об угрозе нового геноцида, нависшей над многострадальным армянским народом, точечными сообщениями об успехах вооруженных сил Армении в противостоянии «азербайджанскому агрессору». Однако выступивший вчера с обзором ситуации представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на сей раз воздержался от пропагандистских штампов и обрисовал, по сути дела, реальную ситуацию, сложившуюся на линии огня и повергшую в уныние армянских журналистов, которые пришли на брифинг с надеждой услышать о победах своих соотечественников на поле брани. Чтобы понять глубину разочарования армянской прессы, приведу полный текст выступления Ованнисяна: