Полковник Володя Аветисян: «Путин уйдет, это он устроил это игрище» они о России
Один из высокопоставленных армянских военнослужащих, полковник оккупационной армии в Карабахе Володя Аветисян в интервью армянскому сайту Lragir.am прокомментировал недавнее выступление президента России Владимира Путина о необходимости деоккупации 7 азербайджанских районов, удерживаемых Арменией.
Нелицеприятные обвинения в адрес высшего российского политического руководства, в частности, самого Владимира Путина свидетельствуют о настроениях в армянской армии и отношении высшего командного состава к России.
«Это неприемлемо, никаких районов, ни пяди земли нельзя сдавать. Мы эти земли освободили. Они тысячи лет были армянскими. Путины и остальные придут и уйдут, это они устроили эти игрища, но они уйдут, а мы останемся и защитим свою землю», - цитирует haqqin.az заявление В.Аветисяна.