Один из высокопоставленных армянских военнослужащих, полковник оккупационной армии в Карабахе Володя Аветисян в интервью армянскому сайту Lragir.am прокомментировал недавнее выступление президента России Владимира Путина о необходимости деоккупации 7 азербайджанских районов, удерживаемых Арменией.

Нелицеприятные обвинения в адрес высшего российского политического руководства, в частности, самого Владимира Путина свидетельствуют о настроениях в армянской армии и отношении высшего командного состава к России.