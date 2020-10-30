Азат Аршакян: «Чем дальше Армения будет от России, тем лучше будет армянскому народу»

«У Ирана есть проблемы с миром, как и с соседями, и это государство не с самой безупречной репутацией. Для пребывающей в блокаде Армении это транзит, что нередко заставляет нас проявлять сдержанность во многих вопросах», - говорит Азат Аршакян, не скрывая своей неприязни к официальному Тегерану, с которым Ереван, по его убеждению, должен сохранять дистанцию.

Экс-депутат также порекомендовал своему правительству обособиться от стран, где нарушаются права человека, и в первую очередь от России: «Пусть намотают это на ус те, кто вклинил Армению в блок безопасности вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Сейчас они выступают с жесткими антиармянскими заявлениями, то есть их вмешательство может быть нам только в ущерб. Чем дальше будут от армянского вопросам страны, где права человека не уважаются, тем лучше от этого будет армянскому народу».