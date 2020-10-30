Как сообщили haqqin.az в посольстве, проживающий в Сан-Пауло мальчик приветствует азербайджанских солдат и желает им защитить каждого человека и добро. К письму мальчик приложил 30 реалов (6 долларов США) денежных средств.

В посольство Азербайджана в Бразилии поступило письмо от 10-летнего мальчика по имени Марлон, которое он адресовал азербайджанским солдатам.

Он отметил, что сэкономил деньги, которые ему дали на покупку сладостей. Он хотел бы, чтобы азербайджанские солдаты на эти деньги приобрели сладости.

Мать мальчика, подводя итог письму, написала, что эти маленькие средства были отправлены с любовью и что Марлон перед сном молится за азербайджанский народ и солдат.

В завершение написаны следующие слова: «Посылаем вам вместе с письмом нашу любовь, уважение и почтение».

В посольстве также отметили, что в Бразилии практически не проживают азербайджанцы, при том что в стране имеется 100-тысячная армянская диаспора.