Ильхам Алиев: "Письмо Пашиняна Путину - это признание поражения"

"Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян адресовал письмо президенту России господину Путину. Это письмо на самом деле является признанием поражения. Потому, что была запрошена военная поддержка у России, хотя для этого нет никаких оснований". Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Азербайджан проводит военные операции на своей территории, которая признана со стороны международного сообщества. На территории Армении не проводится никаких операций, и у нас нет таких планов. Если бы они у нас были, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе, мы вытеснили Армению с наших земель, не переходя государственную границу. Поэтому, с одной стороны, он признает поражение, о чем свидетельствует отправленное письмо, с другой стороны - не хочет сдаваться. Сегодня продолжение войны и потери с обеих сторон происходят из-за грязных действий Никола Пашиняна и возложенной на него большой ответственности. Вся ответственность на стороне Армении. И если признают поражение и выйдут с наших земель, то самый приемлемый вариант - это решение вопроса за столом переговоров. Одним словом, уже происходит решение этого вопроса. Я уже говорил, что Азербайджан исполняет резолюции Совбеза ООН, и большая часть базовых принципов уже выполнена. Надеюсь, что будет выполнена и оставшаяся часть базовых принципов и будет восстановлена территориальная целостность нашей страны», - сказал президент.