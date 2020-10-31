Чавушоглу анонсировал визит в Баку министра обороны Турции

«Я приехал сюда по поручению нашего президента. Наш министр обороны, другие коллеги приедут в Баку. Председатель нашего Меджлиса тоже здесь». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

«Мы гордимся вашими победами на поле боя. Вы показали всему миру силу тюрков, мы гордимся», - сказал Мевлют Чавушоглу, выразив надежду, что благодаря успешным операциям будут возвращены исконные земли Азербайджана.