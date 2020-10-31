Жители деревни похитили умершего от коронавируса шейха

Десятки жителей друзской деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах пришли на территорию больницы в городе Цфат и похитили тело умершего от коронавируса шейха Хасана Халаби. Об этом сообщает Haaretz.

Тело мужчины силой забрали из учреждения из-за того, что медицинские власти отклонили просьбу жителей Мадждаль-Шамса и не отдали им тело шейха. Люди собирались выставить труп на улицах деревни для прощания по друзскому обычаю.

Полицейские узнали о намерении похитить тело шейха, поэтому прибыли в больницу. Тем не менее они не воспрепятствовали действиям жителей деревни.