ОБСЕ признало выборы в Грузии свободными

Парламентские выборы прошли в Грузии с соблюдением основных прав свободного волеизъявления, но остается еще много работы, заявила руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Джиллиан Стирк.

"Основные права выражения свободы были учтены на выборах", - заявила она на брифинге журналистам.

При этом Стирк отметила, что "было видно доминирование правящей партии" при администрировании избирательного процесса.