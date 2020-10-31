Да, конечно, нужно согласиться, что всякий флешмоб, как символическая акция, действо постановочное и не массовое. Русская община, при всей своей многотысячной численности, довольно камерная структура. Но русские на особом счету в Баку - самая крупная диаспора именно в Азербайджане.

В принципе, можно было бы этой лаконичной фразой для заголовка и закончить. Но есть несколько важных моментов, которые хотелось бы отметить.

Русская группа достаточно влиятельна, чтобы организовать и прокатить колонну по центру Баку мимо посольства и госучреждений без всяких последствий. Тут вам не Москва со всяким неформатом. А значит, это мнение разделяет как минимум значительная часть общества и представителей власти на многих уровнях.

Когда я подумал об этом, раздался звонок редактора ведущего азербайджанского СМИ. Он сказал: "Ты знаешь, а мы пьем за здоровье Путина, спасибо ему, он помог, он уникальная личность"... И все остальные слова в этом роде. Хотя, собственно, это не единичный голос, такой настрой виден в большей части азербайджанской соцсети.

Многие годы, что я занимался Азербайджаном, в целом ряде ведущих газет и изданий наблюдал однобокие и, прямо скажем, гнилые статьи о России. В одном ключе. За рядом исключений, баланс был сдвинут на постоянную критику РФ.

Хотя это можно понять - лучше объектом критики выбрать медведя в берлоге за соседним лесом, чем своих местных волков. Получив помощь однажды в 1994 году, долгую передышку приостановленной войны, азербайджанцы ждали от России осуществления обещанного или как минимум желаемого исхода, пусть открыто и не обещанного, но подразумеваемого медиатором урегулирования.

Поэтому столь трудно местным журналистам было найти в себе сил сопережить масштаб России к этой "локальной" проблеме, их фокус внимания не смещался "со своей травмы".

А могли бы...

Сейчас кругом указывают, сколько Москва продала Баку техники и вооружения.

А сколько?

По данным Bloomberg, с 2007 по 2017 годы Азербайджан подписал контрактов на 22 млрд долларов. Это Израиль, Турция. Но большая часть - Россия, около 5 млрд долларов. Понятно, это выгодная сделка, Баку крупнейший импортёр вооружений в Европе. Но с другой руки - фактически Москва выдала приглашение решить вопрос силой. Были возможности осуществить и другую политику - пожертвовать этими доходами и осложнить деятельность в Азербайджане других продавцов вооружений. Но этого Москва не делала осознанно...

Добрые эмоции быстро гаснут. К тому же идёт война, и всякое ещё может произойти.

Но хотелось бы, чтобы это чувство благодарности к России сохранилось надолго.