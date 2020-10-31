В Баку шествие: русские подняли флаги России, Азербайджана и Турции фото
В Баку накануне прошел автопробег в поддержку Азербайджанской армии. Организатором акции выступила Русская община Азербайджана.
Автомобильная колонна, украшенная флагами Азербайджана, России и Турции, проехала по центральным улицам Баку.
Более 30 автомобилей приняли участие в автопробеге. Акция стартовала у здания Милли Меджлиса и, минуя посольства России и Турции, продолжила свой путь по центральным улицам столицы.
Как отметил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, цель акции – поддержать Азербайджанскую армию.