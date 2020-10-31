Минобороны опровергает очередную ложь армян
Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской армией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Распространяя подобные ложные сообщения, представители минобороны Армении демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте.
В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника», - говорится в сообщении.