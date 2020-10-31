В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1095 человек). В то же время 614 пациентов (547 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались десять пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 56 444 случая заражения коронавирусом, из этого числа 44 157 человек благополучно прошли лечение, 740 пациентов клиник скончались.

Лечение 11 547 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.