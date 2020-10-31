Дочь героя Азербайджана Ковалева: "Мы единый и неделимый народ!"

«Для меня почетно участвовать в этой акции. Мы тем самым показываем, что поддерживаем наших бойцов, которые сейчас на передовой». Об этом сказала дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева Регина Ковалева в ходе вчерашнего автопробега в поддержку Азербайджанской армии.

«Нашу поддержку не сломить. Мы единый и неделимый народ», - сказала Регина Ковалева.

Как сообщал ранее haqqin.az, в Баку накануне прошел автопробег в поддержку Азербайджанской армии. Организатором акции выступила Русская община Азербайджана.

Автомобильная колонна с флагами Азербайджана, России и Турции проехала по центральным улицам Баку. Более 30 автомобилей приняли участие в автопробеге. Акция стартовала у здания Милли Меджлиса и, минуя посольства России и Турции, продолжила свой путь по центральным улицам столицы.