Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:10

Интерлюдия Об этой странице армяно-российских отношений крайне не любят вспоминать ни в Ереване, ни в московской армянской диаспоре. Как только заходит об этом разговор – твои собеседники армянской национальности сразу же начинают недовольно морщиться: «Да, что-то такое было, но это было давно, что там вспоминать. Кто старое помянет – тому глаз долой, как говорите вы, русские». Да, мы так говорим. И у этой поговорки есть продолжение – «а кто забудет – тому оба вон». Так что уж кому-кому, а Армении про терроризм бы помолчать, в 70-е годы террористы из всевозможных армянских националистических организаций ураганили по всему миру, никого не щадя, ничуть не меньше, чем другие тогдашние «звезды террора» - экстремисты из «Красных бригад» или ирландцы из ИРА. * * *

Армянская сторона в последнее время очень любит говорить о терроризме, обвиняя в нем перед Москвой Азербайджан. Но мы помним, с чего терроризм начинался. И в России о кровавом январе 1977 года никто не забыл. 8 января 1977 года на улицах Москвы было многолюдно. Суббота, выходной день, родители спешат отвести детей на новогодние представления, которые близились к завершению вместе с новогодними школьными каникулами. В 17 часов 33 минуты в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» прогремел взрыв. Эпицентр его находился в переполненном третьем вагоне состава. В результате взрыва 7 человек погибли, более 30 получили ранения. Пока оказывали помощь пострадавшим и пытались понять, что произошло, случилось новое ЧП. В 18:05 торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР в Бауманском районе, раздаётся еще один взрыв. Ранения получили несколько человек, серьезных травм не было. Спустя пять минут, в 18:10, произошел третий взрыв. На воздух взлетела урна около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская), напротив Историко-архивного института. К счастью, и на сей раз обошлось без жертв. Три взрыва подряд, произошедшие в трех разных местах центра столицы с интервалом менее 40 минут, не могли быть следствием технических неполадок. Практически сразу стало ясно — на Москву совершена террористическая атака. По тревоге подняли всех сотрудников столичных управлений МВД и КГБ. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, субботний день проводивший на охоте, срочно выехал в столицу. На срочно созванном совещании Генсек дает распоряжение спецслужбам — задействовать все имеющиеся силы, преступление раскрыть в кратчайшие сроки. Возглавить операцию под кодовым названием «Взрывники» поручено КГБ СССР. Чекисты в качестве основной версии рассматривают действия политических экстремистов. Взрывотехники установили, что самодельное взрывное устройство было спрятано в чугунной утятнице. В устройстве находилась смесь из тротила и аммиачной селитры весом около килограмма. После установки внутрь часового механизма крышку утятницы террористы накрепко прикрутили к корпусу с помощью гаек и болтов, после чего прошлись по ним сваркой. Кроме того, были обнаружены остатки бежевой дорожной сумки, в которой и помещалось взрывное устройство. Дальше началась масштабная поисковая работа по всему Советскому Союзу. Было установлено, что экспериментальная партия таких утятниц была выпущена в Харькове и разошлась по Украине и Закавказью. Эксперты КГБ по клочку дорожной сумки установили, что сумку сшили из кожзаменителя, выпускающегося в Горьковской области. Но найти фабрику, которая произвела сумку, не получалось. До тех пор, пока молодой сотрудник КГБ в Узбекистане, дежуривший в аэропорту Ташкента, не обратил внимания на женщину с сумкой, похожей по описанию на ту, в которой была бомба. Парень срочно купил женщине новую сумку, а эту забрал у нее и передал руководству. На ярлыке в качестве производителя значилась Ереванская кожгалантерейная фабрика. В итоге глава КГБ Юрий Андропов отправил целый самолет оперативников, чтобы прочесать столицу Советской Армении.

А 2 ноября 1977 года на Курском вокзале обнаружилась бесхозная сумка. В ней оказалась еще одна бомба, подобная тем, что сработали в январе. На какое-то время сотрудники милиции растерялись, но ответственность взял на себя офицер по фамилии Курашин. Он вынес сумку в безопасное место, где она дождалась прибытия взрывотехников. Капитан Курашин позднее был награжден орденом Красной Звезды. Как установили эксперты, бомба на Курском вокзале не сработала из-за севшей батарейки. Помимо бомбы в сумке нашли синюю спортивную куртку с олимпийской нашивкой из Еревана и шапку-ушанку. На шапке обнаружили несколько чёрных волос. В линейные отделы внутренних дел на транспорте была отправлена ориентировка: проверять всех брюнетов без верхней одежды с черными вьющимися волосами. В третьем вагоне поезда № 55 Москва — Ереван в районе административной границы Грузинской и Армянской ССР был обнаружен неизвестный молодой человек без верхней одежды, дорожных вещей и документов. Его задержали с приятелем, который ехал вместе с ним. Задержанные не смогли ответить на простой вопрос — зачем они ездили в Москву. Личность пассажиров была установлена достаточно быстро. Ими оказались 28-летний рабочий Акоп Степанян и 23-летний художник Завен Багдасарян. Их доставили в Ереван, провели обыски в квартирах, при которых нашли дополнительные улики, в том числе элементы взрывных устройств. Позже мать Степаняна опознала сумку, в которой находилась бомба, как сумку сына. Степанян и Багдасарян, поняв, что полностью изобличены, дали показания на третьего участника группы — Степана Затикяна. Именно Затикян был «мозгом» террористов, организатором и идейным вдохновителем группы.

Затикян уже был судим по политической статье. Окончив школу с золотой медалью, в институте он вместе с художником Айканузом Хачатряном и студентом Шагеном Арутюняном основал нелегальную «Национальную объединённую партию Армении». НОП была националистической группой, ставившей целью создание независимой Армении с включением земель Турецкой Армении. Группа развила активную подпольную деятельность, имела собственную типографию и выпускала газету «Парос» («Маяк»). НОП была создана в 1966 году, а в 1968 году чекисты раскрыли эту группировку националистов. Основатели и активные члены НОП были осуждены за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и за участие в «антисоветской организации». Приговор Затикяну был не слишком суровым — вновь на свободе он оказался в 1972 году. Подельники его Степанян и Багдасарян утверждали, что в заключении бывший студент «сдвинулся» на националистических идеях и бредил идеями наказания русских за «угнетение армянского народа». Интерлюдия После суда над Затикяном и по сей день в армянской диаспоре рассуждают о том, что он – «нехарактерный случай», просто психически больной, а в действительности армяне крайне лояльны и в отношении СССР, и в отношении сегодняшней Российской Федерации. Рассуждать можно о чем угодно – факты говорят об обратном. Затикян и его подельники испытывали просто зоологическую ненависть к СССР и всему русскому. И, как показало следствие, весьма охотно делились этими взглядами со своими знакомыми в Армении. Думаете, кто-то прервал их излияния, сделал внушение, постарался переубедить? Как бы не так. Следственная группа КГБ по итогам расследования составила закрытую записку, особое мнение, в котором указывалось на нетерпимый рост антирусских, антисоветских и сепаратистских настроений в Армении. А также о попустительстве местных властей в отношении носителей таких взглядов. Записка легла под сукно, выводов из нее сделано не было, что впоследствии дорого обошлось всей стране – к середине 1980-х партийная номенклатура и органы армянского КГБ стали «крышей» для местных сепаратистов, прикрывая их и поддерживая.

Процесс над террористами в Верховном суде СССР проходил с 16 по 20 января 1979 года. Степанян и Багдасарян признали вину, Затикян не сознавался. Для него суд стал политической трибуной. «Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не властны меня судить, поскольку жидороссийская империя — не есть правовое государство! Это надо твёрдо помнить», — вещал он на процессе. Последнее слова на суде Степан Затикян произнес по-армянски: «Передайте людям, что это были последние слова Степана: Месть, месть и ещё раз месть». 24 января 1979 года все обвиняемые были признаны судом виновными и приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. 30 января Президиум Верховного совета СССР отклонил ходатайство о помиловании, и в тот же день приговор в отношении террористов был приведен в исполнение. И здесь к этой истории добавилась деталь, которая, пусть и столько лет прошло, сохранила свою актуальность до наших дней. Когда террористы предстали перед судом, Андрей Сахаров и другие советские диссиденты полагали, что судят невинных. Позже лауреат Нобелевской премии мира в своей книге писал, что, по утверждениям знавших Затикяна людей, террор в его принципы не входил.