Армения переживает страшные дни. Это видно даже по тем СМИ, которые годами поддерживали ложь Еревана и всячески способствовали «доведению до широких масс» преступной в корне армянской пропаганды. И все это особенно проявилось после прихода к власти премьера Никола Пашиняна, неожиданно свалившегося на голову армянского народа, словно огромная скала. И если в политике пропаганда а-ля пашинян как-то еще проходит, хотя и с большим треском, то в экономической сфере она явно буксует.

Помнится, как месяцами ранее Пашинян вдруг «вычислил», что Армения по большинству макроэкономических показателей намного опережает Азербайджан. Это, конечно, было курам на смех. И его «расчеты» действительно были подняты на смех, в том числе и армянскими СМИ. Тогда Николу Воваевичу ничего не оставалось делать, как принести общественности свои извинения за ошибочность этих «расчетов». А причина ошибки оказалась банально простой – премьер-министр, который лучше всех остальных должен разбираться в экономике, не смог верно оценить показатели, приведенные международными институтами. То есть экономическая безграмотность армянского премьера подвела его при сравнении первой экономики региона с последней. Непонятно только, куда смотрели его советники и помощники.

Но команде, видимо, не до премьера. Вот до чего договорился Никол Пашинян. И усомниться в этом трудно, так как распространил информацию сам «Арменпресс». Агентство отмечает, что премьер-министр Никол Пашинян представил новые данные, обосновывающие развитие экономики. И приводит цитату: «Мы набираем скорость для экономического взлета. После революции – с мая по сей день - активы банковской системы выросли на 10.5%, кредиты – на 7%, кредиты физическим лицам – на 10.4%, кредиты юридическим лицам – на 4.3%»,- пишет он, добавив, что выросли и вклады – на 9.2%.

Так и хочется поднять голос: «Вай-вай, бедная Армения! Вернее, бедные армянские банки. Обнищавшие от пашиняновской экономической «реформы» в форме грабежа собственного народа, армяне увеличили свои долги за счет банковских кредитов. Но кто их будет возвращать? Не от хорошей ведь жизни забрали «физические лица» почти весь объем выданных банками кредитов. А после проигранной войны, в чем никто уже и в самом Ереване не сомневается, их положение станет не легче – экономике всегда приходится расхлебывать разруху и голод, вызванные неумелым руководством политиков. К тому же проигранная война вовсе не будет способствовать притоку крупных инвестиций, которые еще могли бы как-то выправить положение банковской системы. И придется этим банкам еще труднее.

Правда, сам Пашинян и здесь придерживается иной оценки. Ранее, а именно 28 октября, премьер с гордостью заявил на своей странице в Facebook, что в Армении в годовом разрезе ожидается перевыполнение пересмотренного плана бюджета на 40 млрд. Он в частности отметил: «Сегодня у меня была рабочая встреча с председателем Комитета государственных доходов Эдуардом Оганесяном, и он предоставил удивительную информацию. Во время войны поведение налогоплательщиков существенно изменилось. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, они стали сознательнее. В результате мы ожидаем перевыполнения уточненного бюджетного плана на этот год примерно на 40 млрд драмов, что так необходимо, особенно сейчас».

Пашинян отметил также, что это обстоятельство является важным показателем устойчивости общества, ярким примером национального объединения. «Я горжусь нашими бизнесменами. Приношу им мои заверения в уважении», - отметил он. Трудно сказать, что вдохновляет премьера на такую гордость, но здравого человека это заставило бы серьезно подумать.

Во-первых, 40 млрд драмов только кажутся огромной суммой, на деле же это составляет всего 80 млн долларов. Да и то только в прогнозах Пашиняна. Пусть война заставила армянских налогоплательщиков стать сознательнее, и они вовремя будут платить положенные налоги. Но сумеет ли бюджет действительно увеличиться на такую сумму – большой вопрос. Ведь непосильная Еревану война уже отрицательно сказывается на экономических показателях. А сколько еще средств поглотит война, сколько малых и средних предприятий из-за нее и бушующей в стране пандемии коронавируса обанкротятся и закроются, сколько бюджетных средств уйдет на похороны новых жертв войны и на соцобеспечение растущего отряда инвалидов?

Можно привести еще массу примеров, требующих все новых и новых расходов из бюджета. Однако речь идет о тяготах армянского народа в будущем, хотя и не совсем далеком. А воинствующий неудавшийся полководец в лице Пашиняна и сегодня обрушивает на головы мирных жителей расположенных в сотнях километрах от линии фронта азербайджанских населенных пунктов запрещенные баллистические ракеты, стоимость которых давно перевалила за 80 млн долларов. Стоит ли после этого говорить о множестве военной техники, уничтоженной Азербайджанской армией, стоимость которых уже перевалила за 3 млрд долларов. Но как все это объяснить армянскому премьеру, которому неплохо было бы научиться простой бухгалтерской арифметике – расходы должны покрываться доходами, иначе баланс бюджета не сойдется. А образовавшийся дефицит, сумма которого будет измеряться, скорее всего, в миллиардах долларах, придется вновь покрывать за счет нового госдолга, который и так превышает опасную черту в 60% ВВП. Своим дилетантизмом Пашинян устроил новый балаган. Его высмеивают даже в армянском обществе. И чем меньше Пашинян будет рассуждать об экономике, тем у него больше шансов на понимание в политическом истеблишменте.