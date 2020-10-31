Посольство России в Ереване обвинило армянских журналистов в дезинформации
Посольство России в Армении опровергло информацию о гибели в зоне конфликта двух российских пограничников.
«Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам», - говорится в сообщении посольства.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян не подтвердила и не опровергла информацию о гибели российских пограничников.