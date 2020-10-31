Уничтожены две артиллерийские батареи армян видео
"В течение дня на различных направлениях фронта были уничтожены две артиллерийские батареи противника". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"В течение дня на различных направлениях фронта были уничтожены две артиллерийские батареи противника". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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