Минобороны: «Азербайджанская армия парализует противника»
«За последние сутки в различных направлениях фронта уничтожена 1 БМП, 4 установки «Град», 8 гаубиц, 2 вышки связи, 7 единиц автомобильной техники противника». Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.
А.Эйвазов отметил, что в течение дня были уничтожены две артиллерийские батареи противника.
«У Азербайджанской армии нет каких-либо военных целей на территории Армении. При этом вражеские подразделения, открывшие огонь по позициям наших подразделений и населенным пунктам с территории Армении, становятся легитимными военными целями. Азербайджанская армия, точным огнем выводя из строя командные пункты противника, боевую технику, парализует его. Судьбу войны во главе с Верховным Главнокомандующим определяют храбрые азербайджанские офицеры и солдаты. Не исключено, что некоторые из завершивших срок эксплуатации ракет, выпущенных врагом, падают на населенные пункты и находящиеся там гражданские объекты на оккупированных территориях, меняя траектории полета», - сказал он.