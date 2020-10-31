Перестрелка на юге Франции

В городе Монпелье на юге Франции произошла перестрелка, сообщается об одном раненом, передает РИА Новости со ссылкой на информацию в местных СМИ.

Как уточняет источник, выстрелы были слышны в районе Пайяд в воскресенье после полудня. Согласно заявлениям полицейских, конфликт произошел между двумя конкурирующими бандами.

В результате один из участников перестрелки был травмирован и доставлен в местный госпиталь. Представители правоохранительных органов занимаются расследованием случившегося.