Зеленский заявил о заговоре олигархов против него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — отметил украинский лидер.

Он объяснил это желанием заговорщиков сохранить слабое государство, поскольку оно является залогом коррупционного образа жизни. Президент также вспомнил про Хэллоуин и написал, что все «черти из политического ада открывают свои настоящие лица».