Группа армянских военнопленных встретилась с журналистами и рассказала об истории своего пленения. Интервью с армянскими военнопленными показал телеканал CBC.

Пленные признались, что до того момента, пока они не столкнулись с азербайджанскими военнослужащими, представляли их себе жестокими и кровожадными. Такая установка была дана им со стороны военного и политического руководства Армении во время всеобщей мобилизации.

Но в реальности, заявили военнопленные, азербайджанцы храбро сражаются на поле боя и проявляют гуманизм к противнику.

Пленные призвали своих соотечественников сложить оружие и вернуться домой, потому что Карабах - это азербайджанская земля.