Эрдоган: Мусульмане Европы подвергаются дискриминации

Мероприятие приурочено к 25-летию начала переговоров по урегулированию конфликта в Боснии и Герцеговине в американском городе Дейтон.

Мусульмане, проживающие в странах Европы, систематически подвергаются дискриминации, их лишают прав и свобод. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении к участникам виртуального саммита под названием «Геноцид: Уроки Сребреницы», организованного Центром памяти Сребреницы и Фондом «Сикамор» при поддержке Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

«Пора сказать «стоп» действиям, угрожающим будущему человечества, сосуществованию различных религий и культур», - заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул необходимость «вести борьбу против враждебности к исламу так же, как и против антисемитизма после Холокоста».

«Геноцид, который произошел 25 лет назад в Сребренице, в сердце Европы, стал черным пятном на истории человечества. Несмотря на то, что прошло четверть века, боль, причиненная нашим 8 372 зверски убитым боснийскими братьями и сестрами, продолжает ранить наши сердца», - заявил глава турецкого государства.

Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям жертв геноцида в Сребренице и всему боснийскому народу.

Он с сожалением отметил, что «требования восстановить справедливость, выдвинутые теми, кто потерял своих близких в результате геноцида, не были выполнены полностью, а большинство преступников не понесли заслуженного наказания».