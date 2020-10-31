Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:05

Если бы азербайджанские БПЛА, наводящие ужас на «бесстрашных бойцов Армии обороны Арцаха», могли засекать не только военные объекты противника, но и рассчитанную на обывателя бессовестную ложь, от «военного обозревателя» Семена Пегова давно бы не осталось даже волоса из его рыжей бороды… Этот профессиональный враль в новеньком камуфляже, которого содержит и, соответственно, «танцует» скандально известный пахан российской «желтой» прессы Арам Габрилянов, лжет так примитивно и грубо, что даже поддерживающие Армению российские и зарубежные СМИ предпочитают не ссылаться на его репортажи из «горячих точек» - симпатии симпатиями, а репутация дороже.

И поскольку Араму Габрилянову на свою репутацию давно наплевать – перефразируя Бабеля, этот тип, пришедший в журналистику из мастерской по ремонту швейных машин, даже среди отморозков бульварной прессы слывет пошляком и невежей, способность Семена Пегова беззастенчиво лгать, упакованная в формат «актуального репортажа с места событий», его не только не беспокоит, но и вполне устраивает: не желая выглядеть полным крохобором на фоне богатых армянских соотечественников, жертвующих в фонд «сражающегося Карабаха» немалые средства, прижимистый Габриэлянов проявляет солидарность с «народом Карабаха» в наиболее удобной для себя форме. То есть, по бартеру, спуская с цепи Семена Пегова и натравливая ручного «военкора» облаивать наступление азербайджанской армии. В результате две недели назад Семен Пегов вылетел вместе со съемочной группой в Нагорный Карабах, откуда и начал информировать телезрителей Армении и России о реальной ситуации на Карабахском фронте. В частности, Пегов поведал о «мощном контрнаступлении армии Карабаха» (которая в тот момент отступала, практически, по всему фронту), о твердыне неприступного Гадрута, на территорию которого «никогда не ступит нога азербайджанского агрессора» (через двое суток над Гадрутом развевался флаг Азербайджана), а также о других «подробностях» вооруженного противостояния, доказывавших «наступающий перелом в войне и неминуемое поражение агрессора», которые были полностью и документально опровергнуты. В результате Семен Пегов, который выставил Габрилянова на посмешище армянской общины и обесценил его бартерную сделку по «объективному» освещению войны в Нагорном Карабахе, был срочно отозван на ковер к своему работодателю, в Москву, после чего Семена Пегова возвращают туда, откуда совсем недавно с позором отозвали. Так, с какой-же хохмой, как говорят одесситы, военвраль Пегов приехал в Нагорный Карабах на сей раз? Да все с той же – манипулировать фактами и врать. Правда, уже не так топорно, как в первый раз, поскольку Габрилянов, судя по всему, сумел охладить воображение прикормленного «военного корреспондента», вбив ему в голову главное правило провокатора - ложь должна быть убедительной. На сей раз, пользуясь неосведомленностью читательской аудитории, а также законами цензуры, не позволяющими Министерству обороны Азербайджана публиковать оперативные данные о происходящем на фронте, Пегов сваливает в одну кучу названия географических пунктов, которые мало что говорят рядовому россиянину, виды и наименование оружия, в котором разбираются только специалисты, хронологию событий, о которых, мало что известно, после чего лепит из этого месива «убедительные факты». Однако привычка лгать – вторая натура Семена Пегова. А потому, даже после инструктажа от такого профи в деле провокаций и лжи, как Арам Ашотович Габрилянов, он все равно умудряется городить чушь, превращая свои репортажи в акт публичного саморазоблачения.

К примеру, заявляя, что «…армия обороны Арцаха мужественно обороняется», он тут же добавляет, что она «…идет в решительное контрнаступление». Встав перед камерой на фоне разрушенного здания в Шуше (называя древний азербайджанский город «столицей Арцаха», Пегов, почему-то, называет его Шуши, с ударением на последний слог – видимо, Габрилянов сам толком не знает, как правильно произносить название «арцахской столицы»), военвраль лжет уже напропалую, системно. Вначале, на фоне воронки от взрыва, он говорит о «масштабных разрушениях» города азербайджанской армией, но при этом других разрушений не показывает. Потом сообщает, что доблестная армия «Арцаха» отбросила азербайджанский десант, и теперь в Шуши восстановилась нормальная жизнь. В том смысле, что на улицах полно людей (ни одного человека за весь репортаж) и по его улицам спокойно ездят машины (за пять минут съемки в кадре мелькнул единственный грузовик с военными номерами).

Затем Пегов снял на видео «ополченца и патриота Арцаха» - небритого мужика с черными очками на пол-лица, похожего на продавца абрикосов, уволенного с Тишинского рынка за систематические обвесы москвичей. Скромно не назвав свою фамилию, «ополченец» призвал «пацанов» валить до кучи в Арцах и встать на защиту «святого дела". И, наконец, под занавес Пегов поведал, что Мартуни, откуда он только что приехал, находится под контролем армянской армии. Надеюсь, Габрилянов увидит снятые через два часа после отъезда группы Пегова видеокадры из Мартуни, на которых армянские солдаты не то, чтобы контролировать – голову поднять не могут. Что же касается Пегова, то информировать его смысла нет – горбатого могила исправит. Или беспилотники, которых люди научат рано или поздно фиксировать ложь и ликвидировать её очаги. Впрочем, на поле информационной войны Пегов, к великому сожалению - далеко не единственный профессиональный провокатор и лжец, дискредитирующий своей продажностью и полным отсутствием морали профессию журналиста.