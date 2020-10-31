Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.
По данным на 00:22 , Додон набирает 36,15% голосов избирателей, его главный конкурент, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду – 30,69%.
В настоящее время ЦИК продолжает обработку бюллетеней.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимый порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися. Всего на пост главы государства претендуют восемь кандидатов.