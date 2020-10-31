The New York Times пошел на Армению: Пашинян не сдержал данное Ильхаму Алиеву слово

Газета приводит слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева , который отметил, что главным вопросом, завершившим переговорный процесс, стали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна « Карабах - это Армения».

В статье говорится о гибели и ранении десятков людей, повреждении домов и объектов в результате ракетного обстрела армянами мирного населения Азербайджана.

На страницах влиятельного американского издания New York Times 27 октября была опубликована обширная статья корреспондента NY Times в Стамбуле Карлотты Галл о карабах ской войне.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан надеялся на прогресс в переговорном процессе после того, как к власти в Армении пришел Никол Пашинян. На первой же встрече с президентом Ильхамом Алиевым Никол Пашинян попросил дать ему время и обещал проводить новую политику в отношении Нагорного Карабаха.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что Пашинян не сдержал обещание, а политики в Ереване стали выступать с еще более популистскими заявлениями. В частности, Пашинян заявил о планах перенести столицу Нагорного Карабаха в Шушу и перенести туда парламент.

Газета приводит заявления Хикмета Гаджиева об июльских событиях, перехвате армянского диверсионного отряда в августе и обстрелах мирных жителей, которые возобновила Армения.

«Мы часто слышим обстрелы, но тогда это было что-то другое. Они начали беспрерывно стрелять, и мы сильно испугались», - цитирует газета 59-летнюю жительницу Тертера Гюльбениз Бадалову.

«Они начали нападать на мирных жителей, и мы были вынуждены провести контрнаступление», - сказал Хикмет Гаджиев изданию.