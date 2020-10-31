Американских армян возмутила правдивая статья The New York Times
Армяне провели акцию протеста возле редакции американской газеты The New York Times. Протестующие пришли к зданию редакции с армянскими флагами и требованием «правдивого освещения карабахского конфликта».
Как сообщает «Спутник Армения», недовольство протестующих вызвали репортажи корреспондента NY Times в Стамбуле Карлотты Галл.
Отметим, что в статье говорится о гибели и ранении десятков людей, повреждении домов и объектов в результате ракетного обстрела армянами мирного населения Азербайджана.
Газета приводит слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, который отметил, что главным вопросом, завершившим переговорный процесс, стали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах - это Армения».