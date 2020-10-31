Американских армян возмутила правдивая статья The New York Times

Отдел информации

Армяне провели акцию протеста возле редакции американской газеты The New York Times. Протестующие пришли к зданию редакции с армянскими флагами и требованием «правдивого освещения карабахского конфликта».

Акция протеста перед редакцией газеты в Нью-Йорке

Как сообщает «Спутник  Армения», недовольство  протестующих вызвали репортажи корреспондента NY Times в Стамбуле Карлотты Галл.

Отметим, что в статье говорится о гибели и ранении десятков людей, повреждении домов и объектов в результате ракетного обстрела армянами мирного населения Азербайджана. 

Газета приводит слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, который  отметил, что главным вопросом, завершившим переговорный процесс, стали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах - это Армения».

624 просмотров