Reuters разоблачает Армению: ливанские наемники в Карабахе! тяжкое обвинение
С самого начала нынешних боевых действий в Карабахе армянская пропагандистская машина пыталась навязать всему миру лживую информацию о якобы сражающихся за Азербайджан сирийских наемниках. Несмотря на поддержку данной дезинформации со стороны официальных представителей некоторых мировых держав, каких-либо доказательств присутствия этих наемников и их использования Азербайджаном так и не было представлено. При этом азербайджанские власти неоднократно категорически опровергали даже возможность такого использования наемников, учитывая полное отсутствие в этом необходимости.
Отметим, что в отличии от Армении, в Азербайджане была объявлена лишь частичная мобилизация, что доказывает достаточную укомплектованность вооруженных сил страны.
С другой стороны, имеется достаточно много свидетельств о том, что в рядах армянских оккупационных войск в Карабахе воюет немало граждан других государств, что по определению доказывает использование Арменией наемников. В этом смысле весьма примечательной является статья, опубликованная агентством Рейтер, в которой прямо говорится об участии граждан Ливана армянского происхождения в боевых действиях в Карабахе.
«Когда финансовый кризис в Ливане подтолкнул Варткеса к отъезду в Армению этим летом, он даже представить себе не мог, что добровольно пойдет воевать в Нагорном Карабахе. Однако молодой ливанский армянин не подумал дважды, когда вскоре после его переезда вспыхнул конфликт между азербайджанцами и армянами», рассказывает статья об одном из таких случаев.
Как говорится в статье, чиновник Министерства обороны Армении сообщил, что многие представители диаспоры подали заявку на участие в боевых действиях в качестве добровольцев, не назвав точного их числа. По словам местного инструктора, сотни людей из Аргентины и США вернулись в Армению для боевой подготовки.
Авторы статьи отмечают, что армянская община Ливана насчитывает около 140 000 человек и является одной из крупнейших в мире. Карапет Агаджанян, боевой инструктор в Ереване, который обучает местных и иностранных добровольцев, рассказал агентству Рейтер, что около 10 ливанских армян прошли подготовку только в его лагере. Он сказал, что они прибыли из Бейрута после того, как в конце сентября начались боевые действия, чтобы пойти сражаться на передовую.
При этом, по словам членов общины, многие ливанцы армянского происхождения переезжали из Бейрута в Ереван еще за несколько месяцев до начала боевых действий.
И хотя в статье говорится о том, как депутат ливанского парламента Акоп Пакрадунян, который возглавляет партию «Армянская революционная федерация», заявил, что ни одна организация специально не занимается регистрацией или отправкой добровольцев из Ливана, дальнейшие его слова заставляют задуматься: «В конце концов, мы не можем им препятствовать. Мы пытаемся их отговорить, но у них есть такой импульс, - сказал он. - Это экзистенциальная война для армянского народа, поэтому молодые люди идут на нее».
Может быть публично официальные армянские организации и не участвуют в процессе вербовки и переправки наемников в Карабах, но идеологическую работу точно ведут. Как отметили в своей статье корреспонденты Рейтер, на главной автомагистрали, ведущей из Бейрута, на мостах висели белые транспаранты с надписью: «Остановите агрессию Азербайджана». Не удивительно, что после подобной промывки мозгов молодые армянские ребята побегут защищать свою далекую родину от мнимой угрозы.
Далее статья еще более уличает Армению в использовании наемников, хотя прямой такой цели и не ставит. Как пишут авторы статьи, у ливанских армян уже даже есть свой «герой», погибший на карабахском фронте. Им является оперный певец Кеворк Хаджян, уроженец ливанского городка Анджар, в котором преимущественно живут армяне. 74-летняя мать певца Соссе Хаджян рассказала, что целыми днями смотрела телевизор, оплакивая убитых бойцов. Но она не знала, что ее сын был на фронте, пока ее брат не сообщил о его смерти. «Я мать, которая все-таки потеряла сына. Это действительно сложно, - сказала она. - Но я также горжусь, что он пошел добровольцем ради армян, ради Родины».
Хочется сразу отметить, что статья Рейтер не настроена негативно по отношению к какой-либо стороне конфликта. Недоумение может вызвать лишь определенная легкость, с которой они пишут об использовании Арменией иностранных граждан в боевых действиях против Азербайджана. Понятно, эти журналисты не являются правоведами и специалистами в области международного права. Они лишь хотели осветить идеологический настрой ливанских армян по отношению к конфликту в Карабахе и показать их готовность помочь своей исторической родине в трудный час. Только они не учли, что в современном мире этническая принадлежность не является основополагающей правовой категорией, а вот гражданство наоборот решает все. Именно гражданство определяет, является ли то или иное лицо наемником или нет.
Согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям, подписанному в 1977 году, наемником считается лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, фактически принимает непосредственное участие в военных действиях и не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте. То есть любое лицо, не являющееся гражданином Армении, но сражающееся на ее стороне в Карабахе, является наемником по определению. И этническая принадлежность тут не играет никакой роли. С правовой точки зрения.
Отметим, что международное гуманитарное право наемничество прямо не запрещает, а говорит лишь о том, что наемники не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Это означает, что наемник рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте, если попадает в плен, и условия содержания в плену на него тоже не распространяются.
Есть о чем призадуматься всем тем, кто одурманенный идеями мифического армянского величия и одновременно столь же мифической армянской многострадальности едут за тридевять земель, чтобы просто-напросто совершить уголовное преступление – незаконно участвовать в вооруженном конфликте на стороне одного государства, чьими гражданами они не являются, против другого государства и на его же территории.
А закончить хотелось бы призывом к международному сообществу быть более объективным в своем отношении к данному конфликту и не искать соринку в глазах Азербайджана, а заметить уже наконец бревно в глазах Армении. Тем более, что и факты на страницах ведущих мировых СМИ - налицо.