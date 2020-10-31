Афа Бабаева, отдел информации 02:33

С самого начала нынешних боевых действий в Карабахе армянская пропагандистская машина пыталась навязать всему миру лживую информацию о якобы сражающихся за Азербайджан сирийских наемниках. Несмотря на поддержку данной дезинформации со стороны официальных представителей некоторых мировых держав, каких-либо доказательств присутствия этих наемников и их использования Азербайджаном так и не было представлено. При этом азербайджанские власти неоднократно категорически опровергали даже возможность такого использования наемников, учитывая полное отсутствие в этом необходимости. Отметим, что в отличии от Армении, в Азербайджане была объявлена лишь частичная мобилизация, что доказывает достаточную укомплектованность вооруженных сил страны.

С другой стороны, имеется достаточно много свидетельств о том, что в рядах армянских оккупационных войск в Карабахе воюет немало граждан других государств, что по определению доказывает использование Арменией наемников. В этом смысле весьма примечательной является статья, опубликованная агентством Рейтер, в которой прямо говорится об участии граждан Ливана армянского происхождения в боевых действиях в Карабахе. «Когда финансовый кризис в Ливане подтолкнул Варткеса к отъезду в Армению этим летом, он даже представить себе не мог, что добровольно пойдет воевать в Нагорном Карабахе. Однако молодой ливанский армянин не подумал дважды, когда вскоре после его переезда вспыхнул конфликт между азербайджанцами и армянами», рассказывает статья об одном из таких случаев. Как говорится в статье, чиновник Министерства обороны Армении сообщил, что многие представители диаспоры подали заявку на участие в боевых действиях в качестве добровольцев, не назвав точного их числа. По словам местного инструктора, сотни людей из Аргентины и США вернулись в Армению для боевой подготовки. Авторы статьи отмечают, что армянская община Ливана насчитывает около 140 000 человек и является одной из крупнейших в мире. Карапет Агаджанян, боевой инструктор в Ереване, который обучает местных и иностранных добровольцев, рассказал агентству Рейтер, что около 10 ливанских армян прошли подготовку только в его лагере. Он сказал, что они прибыли из Бейрута после того, как в конце сентября начались боевые действия, чтобы пойти сражаться на передовую.

При этом, по словам членов общины, многие ливанцы армянского происхождения переезжали из Бейрута в Ереван еще за несколько месяцев до начала боевых действий. И хотя в статье говорится о том, как депутат ливанского парламента Акоп Пакрадунян, который возглавляет партию «Армянская революционная федерация», заявил, что ни одна организация специально не занимается регистрацией или отправкой добровольцев из Ливана, дальнейшие его слова заставляют задуматься: «В конце концов, мы не можем им препятствовать. Мы пытаемся их отговорить, но у них есть такой импульс, - сказал он. - Это экзистенциальная война для армянского народа, поэтому молодые люди идут на нее». Может быть публично официальные армянские организации и не участвуют в процессе вербовки и переправки наемников в Карабах, но идеологическую работу точно ведут. Как отметили в своей статье корреспонденты Рейтер, на главной автомагистрали, ведущей из Бейрута, на мостах висели белые транспаранты с надписью: «Остановите агрессию Азербайджана». Не удивительно, что после подобной промывки мозгов молодые армянские ребята побегут защищать свою далекую родину от мнимой угрозы. Далее статья еще более уличает Армению в использовании наемников, хотя прямой такой цели и не ставит. Как пишут авторы статьи, у ливанских армян уже даже есть свой «герой», погибший на карабахском фронте. Им является оперный певец Кеворк Хаджян, уроженец ливанского городка Анджар, в котором преимущественно живут армяне. 74-летняя мать певца Соссе Хаджян рассказала, что целыми днями смотрела телевизор, оплакивая убитых бойцов. Но она не знала, что ее сын был на фронте, пока ее брат не сообщил о его смерти. «Я мать, которая все-таки потеряла сына. Это действительно сложно, - сказала она. - Но я также горжусь, что он пошел добровольцем ради армян, ради Родины».