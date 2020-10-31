В течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Минобороны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

Обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике на различных направлениях фронта, были вынуждены отступить. Резервы оружия, боеприпасов и продовольствия противника на исходе. Имеется нехватка запчастей для автомобильной и другой военной техники.

В течение суток на различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.