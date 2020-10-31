Армяне обстреливают Агдам и Агджабеди
С 06.00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.
С 06.00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.
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