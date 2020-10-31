ВС Армении обстреляли азербайджанские подразделения в Газахе, Товузе и Дашкесане
Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны.
В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана.