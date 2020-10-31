«Азербайджан и Турцию объединяют непоколебимые дружеские и братские отношения. Особенно неоспорима поддержка нас братской страной в свете последних cобытий. Поэтому как Kontakt Home мы также призываем всех поддержать Турцию и ее экономику», - заявили в компании.

Одна из ведущих торговых сетей страны по продаже электроники и мебели - Kontakt Home - до 11 ноября объявляет о скидке до 50% на все товары турецких брендов. Основная цель кампании - поддержать экономику братской страны за счет увеличения продаж турецких брендов.

Только до 11 ноября в Kontakt Home

- Гостевой набор “Gala – Lima” не 3600, а со скидкой в 50% всего 1799,99 манатов;

- Спальный набор “Gala – Safir” не 4800, а со скидкой в 50% всего 2399,99 манатов;

- Текстильный спальный комплект “San Marino” не 108, а всего 75.99 манатов;

- Чайник “Sofram Mars" не 110, а всего 89,99 манатов;

- Набор кастрюль “Canali Carla” не 250 манатов, а всего 199,99 манатов.

В настоящее время сеть магазинов Kontakt Home предлагает более 100 наименований турецких товаров: гостевую, спальную и кухонную мебель, текстиль и посуду. В данный момент сеть насчитывает 28 магазинов, в том числе в Баку, Хырдалане, Сумгаите, Гяндже, Масаллы, Габале и Мингячевире и 1 интернет-магазин на сайте www.kontak.az. Самый близкий вам магазин Kontakt Home вы можете найти здесь.

Чтобы быть в курсе всех кампаний и скидок, следите за Kontakt Home в Instagram или звоните в Колл-центр *6060 и задавайте интересующие вас вопросы.