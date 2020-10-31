Контратака Армении на Зангилан. Враг ушел с большими потерями

1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери.

В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении.

В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», - говорится в сообщении.