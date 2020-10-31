Коронавирус в Армении и Грузии: тысячи зараженных, десятки новых жертв

В Армении за сутки врачи выявили коронавирус у 1 194 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 93 448, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Накануне сообщалось о 2 441 новом больном за сутки.

По данным центра, в Армении скончался еще 31 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 767.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 852. Скончались семь пациентов. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с коронавирусом Бердия Сичинава.

По его словам, с начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено 42 579 случаев заражения. За последние 24 часа вылечились 1 696 человек, с начала пандемии - 26 800 пациентов. Скончались 342.