Растет число погибших при землетрясении в Турции

Число жертв землетрясения в турецком городе Измир возросло до 83. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается. Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов. Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения, подчеркнув, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.