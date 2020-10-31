COVİD-19 в России: 18 тысяч новых зараженных и 238 умерших за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 18 257, общее количество инфицированных выросло до 1 655 038. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 360, всего от инфекции уже выздоровели 1 236 033 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 238 против 245 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 473 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.