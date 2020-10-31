Скандал в Волгограде: Мелконян убил отца-одиночку

12:05

В Волгограде интернет-перепалка, произошедшая в родительском чате во время обсуждения теста по русскому языку, привела к убийству отца одной из учениц. Преступление произошло в центральном городском офисе Сбербанка на глазах посетителей. V1.ru пишет, что Роман Гребенюк предложил попросить учителя по русскому языку перенести тест. Учительница была на больничном и назначила дистант на время, когда многие дети не успевали вернуться из школы. Однако не все родители поддержали Романа. Наиболее активно выступала против Анна Мелконян. Между ней и Романом завязался интернет-спор на повышенных тонах. В какой-то момент женщина написала: «Ты что, бессмертный, так со мной разговариваешь?» И в чате появилось голосовое сообщение ее супруга, который потребовал встречи для разбирательства, пишут российские СМИ.

Встреча состоялась в Сбербанке, полном народа и видеокамер. Трое мужчин подошли к Роману, и один из них — позже выяснилось, что это брат Анны, — несколько раз ударил обидчика в голову кастетом, выругался и ушел. Роман получил множественные травмы, включая перелом основания черепа, и впал в кому. Через неделю он скончался, не приходя в сознание. Убийцу задержали. На первом же допросе он признал вину и заявил, что вступился за оскорбленную сестру. Сама Анна, как и ее супруг, остались на свободе. Коллеги убитого, Гребенюк работал в риэлторском агентстве, требуют наказать подстрекателей и даже готовы выйти к дому, где живут Мелконяны, чтобы привлечь внимание общественности.