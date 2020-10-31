Новыми заявлениями отметился представитель минобороны Армении, объявивший, что «техническое превосходство врага не может длится долго» и что Азербайджан ожидает «еще один сюрприз». «В горах и лесах мы воюем лучше», - поведал миру Арцрун Ованнисян.

Перефразируя слова, уже ставшие интернет-мемом, будем лаконичны: «Мы ничего плохого не хотим сказать Арцруну Ованнисяну, кроме благодарности за тот бред, который он несет в своих сообщениях».

Прозвище «дядюшка-сказочник Арцрун» намертво прилипло к этому персонажу, поставив его в один ряд с такими эпическими, без преувеличения фигурами, как дядюшка Римус, барон Мюнхгаузен и Пиноккио.

Правда, после очередного вранья у дядюшки Арцруна нос не вырастает, но и без того уже сложилась народная примета: появление Ованнисяна – к обильной лжи. И чем оптимистичнее его заявления – тем хуже дела у Еревана и их марионеток в Карабахе.

Причем примета эта работает на 100%, именно поэтому мы дядюшке Арцруну благодарны, именно поэтому мы с нетерпением ждем каждого его выступления. Из всех ереванских барометров ситуации он – самый точный, просто надо уметь правильно понимать его показания.

Так что единственное ему наше пожелание: жги, дядюшка Арцрун! Говори еще!

И словно откликаясь на этот призыв, наш герой продолжает жечь не по-детски. «Фактическое управление ВС Азербайджана передано турецкой армии. Можно сказать, что вооруженных сил Азербайджана больше не существует». «Людской ресурс ВС Азербайджана понес серьезные потери. Единственная надежда врага - наемники». «Наземный потенциал вооруженных сил Азербайджана серьезно поврежден» — вот только самые последние его перлы, вызывающие гомерический хохот.

Право, как бы ни сложилась его дальнейшая судьба – без кусочка хлеба он не останется. Российский Камеди-клаб, контролируемый московской армянской диаспорой, с распростертыми объятиями встретит его у дверей и тут же назначит главным стендап-комиком, с солидными гонорарами.

А что, вполне заслужил, поскольку не будет преувеличением сказать, что дядюшка Арцрун в одиночку прекратил существование азербайджанской армии, лишил ее собственных командиров, да еще и серьезно повредил ее наземный потенциал.

Между тем мало кто знает еще об одной грани таланта этого скромного труженика информационной войны, виртуоза микрофона и бойца по клавиатуре. За короткий срок он внес огромный вклад в армянскую филологию, создав собственный диалект, да что там - собственный ованнисянский язык.

Вот, к примеру, знаете ли вы, как на этом языке называется отступление армянских войск? Позиционные улучшения. А повальное бегство с позиций с оставлением наступающим азербайджанским войскам техники и имущества? Тактическим отступлением.

Воистину если бы у Наполеона был свой дядюшка Арцрун, то французский император никогда бы не проиграл ни одной кампании, а бегство из Москвы «великой армии» стало бы чередой позиционных улучшений, тактических отступлений и непрерывного сдерживания наступательной динамики террористических группировок российской армии, которой уже несколько раз бы не существовало.