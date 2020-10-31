Иран готов к диалогу с новым президентом США

Иранская сторона готова идти на диалог с любым следующим президентом США в рамках ядерной сделки. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает ТАСС.

"Мы будем исходить из того, какую политику будет проводить новое правительство в США, какой бы партии оно ни принадлежало. Рамки для диалога ясны - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)", - сказал он.

Хатибзаде добавил, что "обе американские партии осознали, насколько провальной была их политика, и они не добились своих целей".

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.