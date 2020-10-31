Армения один из мировых лидеров по умершим от коронавируса

Армения вышла на 4-е место в мире по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей. Как передает РБК, об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Так, в Армении показатель смертности от COVID-19 составил 6,19 на каждые 100 тысяч населения.

Лидером по числу умерших от COVID-19 стала Чехия, чей показатель за минувшую неделю достиг 11,02. На втором месте рейтинга оказалась Андорра (7,88), на третьем - Бельгия (6,81). В первую пятерку также вошла Черногория (6,11).