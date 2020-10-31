Полковник Владимир Трухан: «Пашинян плачет у сортира Путина»

По словам Трухана, Пашинян является ставленником американского олигарха Джорджа Сороса, известного своим спонсорством «цветных революций».

«Он уже, Пашинян, понимает, что он уже по факту почти проиграл. Потому что пока они там деньги делали, пока там они бизнес делали, Азербайджан вдумчиво готовился к войне. Причем я хочу остудить эти горячие головы, которые сейчас начинают кричать, что Турция чуть ли не Россию переиграла – нет, это армяне немножечко недоумки в военном плане оказались, когда они поставили такую группировку, когда они просто не поняли, как их будут долбить.

Пашинян с 2018 года последовательно разругался с Россией, расплевался практически по всем направлениям. Пашинян, мы с вами говорили в своих эфирах, что с Пашиняном с 19-го года толком никто не разговаривает, он у Путина у туалета воет, потому что Пашинян полностью уничтожил всю верхушку армии, Пашинян полностью уничтожил всю верхушку минобороны, Пашинян полностью поубирал всех из безопасности, кого только мог, причем некоторых в этом году уже поувольнял, поставил там везде своих соросят.

У них там министр обороны, ни разу не служивший в армии и не имеющий вообще никакого опыта, за исключением координации НАТО. Зато они нормально участвовали во всех этих «натовских» завлекухах и во всем этом деле. Кто им помог? Вот он и обратился к России», – заявил Трухан.