В Баку будет пасмурно

3 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

3 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 20-24, в горах ночью 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

3-4 ноября на Апшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.