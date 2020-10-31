Афа Бабаева, автор haqqin.az 13:50

Гауляйтер Карабаха Араик Арутюнян, который пережил слухи о своей гибели, провел встречу с подобранными на скорую руку на немытых улицах Спитака и Иджевана бойцами преклонного возраста. Других в армянской армии больше не осталось. Об этом поспешил известить бренный армянский мир пресс-секретарь гауляйтера Ваграм Погосян.

Седобородых солдат новоиспеченного батальона спустили в подвал, в котором с недавних пор и обитает лидер несостоявшейся сельской республики. Батальон назвали, по словам Арутюняна, в честь великого армянского героя Владимира Балаяна. Откуда же взялся этот невоспетый армянским фольклором новый герой? Героизм Владимира Балаяна проявился в первом же бою с азербайджанскими бойцами в селе Чайлы в далеком 1992 году. Балаяна расстреляли в упор. Вот и весь героизм, воспетый Араиком. Гауляйтер рассказал доморощенным 50-летним бойцам о новых героических подвигах армии самообороны мнимого Артсаха. Оказывается, накануне ночью Араик с несколькими бойцами встретил в горных ущельях блуждающий турецкий спецназ. И напал Араик со своими растрепанными старичками, один вид которых вызывает неприятный вкус во рту, словно от гадкого окурка, на спецназ второй армии в НАТО, показав всему миру доблесть, отвагу и героизм. Из 22 солдат особого назначения турецкой бригады Араик с друзьями ликвидировали всего двадцать. Куда же делись остальные двое? Арутюнян с досадой сообщил 50-летним новобранцам, что этим двоим удалось сбежать с поля боя. Гауляйтер вместе с мартунинскими старичками преследовал турецкий спецназ до горы Арарат. Дальше добежать не смог. Араика остановили российские пограничники…

И вот с серьезным выражением лица, выступая в каком-то запрятанном яркими осенними листьями подвале в лесной роще перед армией пенсионного возраста, Араик предавался грезам о победной артсахской армии. Кто-то из присутствовавших спросил гауляйтера, а можно ли взглянуть на тела погибших солдат второй по мощи армии в НАТО? Арутюнян пообещал показать фотографии, но подло не сдержав обещания, тут же перешел к главному событию дня, в честь которого собрали старожилов Спитака и доставили в горный Карабах – необходимости обороны Ходжавендского района, над которым нависла смертельная угроза. Главное достоинство нынешней армянской армии - удержать в руках автомат Калашникова. Старички пока справляются с этой задачей. Позвольте, а кто же наступает на Мартуни? Турецкий спецназ! Неужели и турецкие солдаты воскресли по примеру самого Араика? Все смешалось в Карабахе. Чем дальше в мартунинский лес, тем больше дров. Но почему-то отчет о встрече гауляйтера со старейшинами Спитака армянские журналисты подкрепили другим фотодоказательством: Араик стоит на опушке леса. На видеосюжете он в бункере, а на фотографии - в лесу. Вот такой вездесущий победитель турецкого спецназа! На встрече Араика со стариками крайне удивила еще одна метаморфоза. Глава спецслужб сепаратистов (оказывается, они создали и свое ЦРУ! Ух ты, и даже прослушивают домашние телефоны! Ух ты!) Камо Агаджанян переоделся в форму спецназа НАТО.