Федеральные власти США установят в понедельник дополнительную ограду по всему периметру Белого года на случай возникновения возможных беспорядков, связанных с проведением в стране 3 ноября всеобщих выборов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила телекомпания СNN.

По данным телекомпании, это заграждение будет схоже с тем, что возводилось вокруг резиденции главы американской администрации во время проведения в столице массовых акций протеста минувшим летом.

В Секретной службе, обеспечивающей в том числе и безопасность Белого дома, пока никак не прокомментировали это сообщение.